أول فنانة سورية تعلن إصابتها بفيروس كورونا المستجد

كشفت الفنانة السورية هناء نصور عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد معتبرة أن إعلانها واجب مقدس تجاه الآخرين.

وقالت نصور في منشور عبر صفحتها في فيسبوك إنها أصيبت بفيروس كورونا خلال زيارتها إلى البرازيل معتبرة أن إعلانها “واجب مقدس تجاه الآخرين”.

وبينت أن صديقة لها برازيلية الجنسية تعلم عزف البيانو، أصيبت بالفيروس ولم تكن تعلم، وبعد عشرة أيام اتصل زوج البرازيلية معلناً إصابتها وأن على نصور وصديقة سورية أخرى إجراء الفحوصات اللازمة.

وأكدت نصور أنها ستبقى في البرازيل حتى الشهر السابع بسبب توقيف الرحلات وإلغاء الحجوزات، ونصحه الأطباء بالبقاء في المنزل وعدم مغادرته بداعي أن مناعتها قوية منعت ارتفاع حرارتها.

وأعلنت الفنانة السورية بحسب ما نقل تلفزيون “الخبر” أنها مازالت في طور المرض ولم تشفى بعد مضيفة: “نحن الآن في اليوم الخامس من ظهور الآلام لكن الحرارة 38 والأمور توقفت عن التصاعد، وأنا في فراش الحمى نشرت على الفيسبوك، واستمتعت بالموسيقا والترانيم، وخاصة “لاتهملني لاتنساني.. من أرض الخوف منندهلك”.