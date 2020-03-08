رغم الاعتداءات على السوريين.. سوري ينقذ فتاة تركية حاولت الانتحار (فيديو)

تمكن شاب سوري من إنقاذ فتاة تركية ، كانت تنوي الانتحار من شرفة منزلها رغم محاولة بعض المواطنين والجيران منعها .

وقالت وسائل إعلام تركية إن فتاة في ولاية كرمان، جنوبي تركيا تدعى (إسراء 18 عاماً)، كانت حاملاً وتحاول الانتحار من شرفة منزلها في الطابق الرابع .

وبعد أن أبلغ جيرانها الشرطة وفرق الصحة ، وحاولوا منعها ، لم تتراجع الفتاة عن قرارها.

وصادف لحظة محاولة الفتاة الانتحار، مرور شاب سوري بالشارع استطاع الوصول إلى منزلها الفتاة، وسحبها من ذراعها وإنزالها أرضاً.

ثم قامت بعد ذلك الفرق الطبية بالدخول للمنزل ونقلت الفتاة إلى المستشفى، فيما بدأت الشرطة تحقيقاً في الحادث.

وفي حادثة مشابهة، قام شاب سوري يدعى محمود ، بمساعدة سيدة تركية وقام بإخراجها من تحت الأنقاض عقب الزلزال الذي وقع في مدينة ألازيغ التركية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع ما يتعرض له السوريون في تركيا من اعتداءات من قبل بعض الأتراك إثر مقتل جنود من الجيش التركي في إدلب.