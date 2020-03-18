سوريا .. تأجيل السوق لخدمة العلم للوقاية من فيروس كورونا

أفاد مصدر بمديرية التجنيد العامة بأنه سيتم تأجيل السوق لخدمة العلم في سوريا في إطار الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

وقال العقيد علي بلال من مديرية التجنيد العامة لإذاعة “شام إف إم” إنه لا يوجد أي دراسة لتخفيض البدل النقدي، مبيناً أن موضوع القطع الأجنبي من اختصاص مصرف سوريا المركزي.

وفي إطار إجراءات الحكومة السورية الاحترازية من فيروس كورونا ، بين أن مديرية التجنيد العامة اتخذت إجراءاتها أيضاً وقامت بتأجيل السوقيات والمكلفين الجاهزين للسوق حتى تاريخ 22 نيسان ولا يعتبر المكلفون متخلفين ولا تبعات قانونية بحقهم.

أما بالنسبة للمكلفين الموجودين في دول انتشر فيها فيروس كورونا (مثل العراق والصين وإيران) يمكن لذويهم التوجه إلى شعب التجنيد مباشرة وإتمام معاملاتهم، دون حاجة المكلفين لمراجعة السفارة التي ستقوم بمهمة مخاطبة مديرية التجنيد.

إلى ذلك ، تطرق العقيد بلال إلى كتاب الهجرة في السفارة مبيناً أنه عبارة عن وثيقة أولية لحساب مدة إقامة المكلف بحيث تتضمن إضبارته إن حقق شرط البدل أو لا.

وعن إذن السفر ، أفاد بأنه يعطى للمكلف المؤجل بكافة أنواع التأجيلات ومدته ٦ أشهر تنتهي قبل مدة الترحيل بيومين ويتم دفع مبلغ ٥٠ ألف ل.س في المصرف العقاري، أما تأجيل مهلة السفر فهو ٤ أشهر وله شروط وضوابط أُخرى.

وبالنسبة للسوري المسجل في الأحوال المدنية السورية ومتواجد في دولة أجنبية وأدى خدمة العلم في تلك الدولة يمكنه تقديم وثيقة لشعبة التجنيد تدل على أنه أدى خدمة العلم في الدولة الأجنبية وبالتالي يتم إعفاؤه من الخدمة الإلزامية فقط.