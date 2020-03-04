سوريا .. قرار بالاستمرار ببرنامج دعم وتمكين المسرحين حتى نهاية الحرب

قرر مجلس إدارة الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية في سوريا ، الاستمرار ببرنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم و استيعاب كافة المسرحين حتى نهاية الحرب .

ونشت صفحة رئاسة مجلس الوزراء ، مجلس إدارة الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية مع المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء الاستمرار، لبحث برنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم ، حيث تم اتخاذ قرار باستمرار البرنامج واستيعاب كافة المسرحين إلى حين نهاية الحرب .

برنامج دعم وتمكين المسرحين في سوريا :

وتم الاتفاق على استقبال مستفيدين جدد بشكل دوري يتم منحهم مكافأة شهرية بالتوازي مع تأهيلهم وصقل مهاراتهم للدخول في سوق العمل بالقطاعين العام أو الخاص أو إقامة مشروعات خاصة بهم.

كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على إحداث ” نافذة واحدة ” في كل محافظة يتم من خلالها التشبيك مع كافة الجهات المعنية لتقديم الوثائق المطلوبة للمستفيد عبر النافذة دون مراجعة أي جهة أخرى.

أيضاً، تم تكليف كل من وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية والعمل ، بإيجاد الآلية المناسبة لضمان التمويل الدائم لبرامج الصندوق و التي تشمل تمكين الريف السوري والنساء الريفيات ودعم المسرحين ومنح تعويض لجرحى قوات الدفاع الشعبي.

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا ، قد أصدرت التعليمات التنفيذية الخاصة ببرنامج دعم وتمكين المسرحين من الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية الذي بدأت الاستفادة منه في منتصف شهر آذار 2019، حيث تم تخصيص راتب شهري لمدة عام بقيمة 35 ألف ليرة سورية للمسرحين الذين أمضوا 5 سنوات في الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية أو المسرحين نتيجة إصابتهم في العمليات الحربية الذين لم يتم تخصيصهم بمعاش تقاعدي كامل أو جزئي.