سوريا.. قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا أحدها يخص العساكر

اتخذت الحكومة السورية مجموعة قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا في إطار الاجراءات الاحترازية للتصدي للوباء، خاصة أنه تم الإعلان عن أول إصابة في سوريا.

ومن جملة القرارات الجديدة التي اتخذها الفريق الحكومي لمواجهة فيروس كورونا بحسب ما نشرت رئاسة المجلس عبر صفحتها في فيسبوك:

تقرر إيقاف عمليات تصوير جميع الأفلام والمسلسلات التابعة للقطاع الخاص بعد أن توقفت المؤسسة العامة للسينما في وزارة الثقافة ومؤسسة الإنتاج التلفزيوني في وزارة الإعلام عن عمليات التصوير الجارية فيها.

و بعد مناقشة واقع العسكريين الذين يحتاجون لوسائل نقل عند انتهاء إجازاتهم بعد إيقاف وسائل النقل الجماعي بين المحافظات، تم تكليف وزير الإدارة المحلية البيئة جميع المحافظين تأمين نقل العسكريين بين المحافظات من خلال تسيير رحلات بولمانات خاصة وفق الحاجة وتحديد الآلية المناسبة.

كما تم تكليف لجان الطوارئ المشكلة في المحافظات متابعة سحب عينات من مواد المعقمات والمنظفات من الأماكن التي تباع فيها سواء في محلات البيع العادية او في الصيدليات وفحصها لمعرفة جودتها ومواصفاتها ومدى فعاليتها .

وتعليقاً على الجلسة، قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف النداف: “تم رفد الوزارة بأسطول للسيارات من العديد من الوزارات لاستخدامها بشكل مؤقت في توزيع المواد الأساسية والخبز في الأرياف والمناطق المترامية الأطراف في الجغرافية السورية والأماكن التي تشهد كثافة سكانية عالية لتأمينها دون حدوث ازدحام كبير “.

وأعلن بالأمس وزير الصحة نزار يازجي عن تسجيل أول إصابة بفايروس كورونا في سوريا، لفتاة تبلغ من العمر 20 عام.