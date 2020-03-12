سوريا .. طيران مجهول يستهدف نقطة تفتيش شرق البوكمال

تعرضت منطقة جنوب شرق البوكمال في سوريا ، لعدوان جوي بطيران مجهول أسفر عن أضرار مادية فقط.
وذكرت وكالة سانا مساء أمس الأربعاء، أن عدوان جوي استهدف منطقة جنوب شرق البوكمال بريف دير الزور.
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مراسل سانا : عدوان جوي على منطقة جنوب شرق البوكمال بريف دير الزور.
— سانا عاجل (@SanaAjel) March 11, 2020
فيما أفادت الإخبارية السورية بأنه تم تنفيذ الهجوم بطيران مجهول بالقرب من نقطة تفتيش سورية على الحدود بين سوريا والعراق ، وتسبب ببعض الأضرار المادية.
وجاء هذا الهجوم عقب مقتل مقتل أمريكيين اثنين وبريطاني وجرح 12 آخرين في هجوم على معسكر التاجي بالعراق ، بحسب ما أفادت وكالة رويترز.