سوريا .. طيران مجهول يستهدف نقطة تفتيش شرق البوكمال

تعرضت منطقة جنوب شرق البوكمال في سوريا ، لعدوان جوي بطيران مجهول أسفر عن أضرار مادية فقط.

وذكرت وكالة سانا مساء أمس الأربعاء، أن عدوان جوي استهدف منطقة جنوب شرق البوكمال بريف دير الزور.

#عاجل || #سانا

مراسل سانا : عدوان جوي على منطقة جنوب شرق البوكمال بريف دير الزور. — سانا عاجل (@SanaAjel) March 11, 2020

فيما أفادت الإخبارية السورية بأنه تم تنفيذ الهجوم بطيران مجهول بالقرب من نقطة تفتيش سورية على الحدود بين سوريا والعراق ، وتسبب ببعض الأضرار المادية.

وجاء هذا الهجوم عقب مقتل مقتل أمريكيين اثنين وبريطاني وجرح 12 آخرين في هجوم على معسكر التاجي بالعراق ، بحسب ما أفادت وكالة رويترز.