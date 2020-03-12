سوريا .. طيران مجهول يستهدف نقطة تفتيش شرق البوكمال

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سوريا .. طيران مجهول يستهدف نقطة تفتيش شرق البوكمال
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تعرضت منطقة جنوب شرق البوكمال في سوريا ، لعدوان جوي بطيران مجهول أسفر عن أضرار مادية فقط.

وذكرت وكالة سانا مساء أمس الأربعاء، أن عدوان جوي استهدف منطقة جنوب شرق البوكمال بريف دير الزور.

فيما أفادت الإخبارية السورية بأنه تم تنفيذ الهجوم بطيران مجهول بالقرب من نقطة تفتيش سورية على الحدود بين سوريا والعراق ، وتسبب ببعض الأضرار المادية.

وجاء هذا الهجوم عقب مقتل مقتل أمريكيين اثنين وبريطاني وجرح 12 آخرين في هجوم على معسكر التاجي بالعراق ، بحسب ما أفادت وكالة رويترز.

 

 

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