سوريا .. تعليق العمل في الجهات العامة وإغلاق الأسواق حتى إشعار آخر .. تفاصيل

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء في سوريا ، تعميم يقضي بإغلاق الأسواق وتعليق العمل في الجهات العامة بدءاً من الغد.

ونشرت رئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها في فيسبوك تفاصيل التعميم والذي تضمن الطلب من الوزراء اتخاذ القرارات اللازمة لتعليق العمل في الوزارات والجهات التابعة لها والمرتبطة بها والتي لا يشكل تعليق العمل فيها عائقاً أمام مواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا.

كما نص العميم على تقليص أعداد العاملين المداومين في الجهات التي يكون من الضروري استمرار العمل فيها إلى أدنى حد ممكن بدءاً من يوم الأحد ٢٠٢٠/٣/٢٢ وحتى إشعار آخر مع التأكيد على أن تعليق العمل المطلوب لا يشمل المنشآت الإنتاجية على مختلف أنواعها.

إلى ذلك، أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس، تعميماً للمحافظين يتضمن الطلب منهم اتخاذ القرارات اللازمة لإغلاق الأسواق.

كما شمل التعميم كل الأنشطة التجارية والخدمية والثقافية والاجتماعية باستثناء مراكز بيع المواد الغذائية والتموينية والصيدليات والمراكز الصحية الخاصة .

وطالب التعميم هذه الجهات المستثناة بالالتزام بتدبير وإجراءات الصحة والسلامة العامة وذلك بهدف تقليص حركة المواطنين في الأسواق وغيرها من الأماكن العامة إلى أدنى حد ممكن حرصاً على السلامة والصحة العامة.

ويبدأ تنفيذ مضمون هذا التعميم من يوم الأحد الواقع في ٢٠٢٠/٣/٢٢ وحتى إشعار آخر وذلك بالتنسيق مع من يلزم لضمان حسن وكفاءة التنفيذ.

وطالب أمس الفريق الحكومي المواطنين بالتحلي بدرجة عالية من الوعي والمسؤولية من ناحية الالتزام بإجراءات “الحجر الطوعي” التي من شأنها الحفاظ على السلامة العامة لئلا يتم فرض “الحجر الإلزامي” في سوريا بحال عدم التقيد بذلك.