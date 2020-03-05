سوريا .. تعديل أسعار الحلاقين (رجالي ونسائي) .. تفاصيل التسعيرة الجديدة

عدلت التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا ، أسعار الحلاقة الرجالية والنسائية تماشياً مع المتغيرات في السوق ولإرضاء الزبون والحلاق.

وبحسب ما أوردت صحيفة “الوطن” ، قال عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك والصناعة علي يوس فأنه تم تعديل الأجور الرسمية للحلاقة الرجالية والنسائية لأن اليد العاملة تزيد أجورها كل فترة بحسب متغيرات السوق، والغاية من هذا التعديل إرضاء الحلاق و الزبون.

أما الـ أسعار الجديدة فحددها يوسف كما يلي:

فيما يخص الحلاقة الرجالية: تم تحديد حلاقة شعر الرجل بـ500 ليرة سوريّة، وحلاقة الطفل بـ300 ليرة، حلاقة ذقن مع تنظيف شعر وجه 300 ليرة، تقليم ذقن وتشذيب ونتف وتحديد بـ500 ليرة، تنظيف بشرة وجه مع مساج 1500 ليرة، تسبيل شعر ألف ليرة، صبغ شعر 1500 ليرة، تخصيل شعر 1200 ليرة.

وبالنسبة لأجور الحلاقة النسائية: تم تحديد أجرة تجهيز عروس خطوبة حدد بـ35 ألف ليرة، مقابل 50 ألف ليرة لتجهيز عروس زفة، وتم تحديد مكياج سهرة بـ5 آلاف ليرة، تسريحة ومكياج سهرة شعر قصير 6 آلاف ليرة، وللشعر الطويل 8 آلاف ليرة، ومكياج سهرة وتسريحة شنيون 8 آلاف ليرة، وقص شعر 500 ليرة ومثلها لحمام الشعر، في حين أن التجفيف والسيشوار بـألف ليرة، والقص مع الحمام والسيشوار 2500 ليرة.

وحمامات الزيوت تتراوح ما بين 3 – 5 آلاف بحسب طول الشعر، وصبغة الشعر 5 آلاف ليرة، أما تسبيل كرياتين للشعر القصير فحدد بـ6500 ليرة و12 ألفاً للطويل، والبوتوكس العلاجي للشعر القصير بـ8 آلاف ليرة، و15 ألفاً للشعر الطويل، ولايت وميش 15 ألف للشعر الطويل و8 آلاف للشعر القصير، وتنظيف حواجب بـ500 ليرة، ولصق أظافر ألف ليرة، مقابل 10 آلاف ليرة لجل الأظافر مع الأكرليك.

وأكد يوسف أن التسعيرات الجديدة مدروسة ومرضية لكل الأطراف فلا تظلم العامل ولا المواطن على الإطلاق.

وطالب جميع الحلاقين بالالتزام بالأسعار الجديدة ووضع نشرة سعرية في صالوناتهم بمكان واضح أمام كل الزبائن، مضيفاً أن هناك عقوبات رادعة وإجراءات تموينية بحق كل من يخالف التسعيرة الجديدة.