الرئيس الأسد يحيل لمجلس الشعب قانون بإلغاء جرائم الشرف في سوريا

أحال مجلس الشعب مشروع قانون محال من رئيس الجمهورية بشار الأسد إلى المجلس المتضمن إلغاء مادة تتعلق بجرائم الشرف في سوريا .

ونشرت صحيفة “الوطن” أن مجلس الشعب مشروع قانون محال من الرئيس الأسد إلى المجلس المتضمن إلغاء المادة ٥٤٨ المتعلقة بجرائم الشرف من قانون العقوبات العام للجنة الشؤون التشريعية والدستورية لجواز النظر به دستوريا .

وتنص المادة 548 بعد تعديلها عام 2011 بأنه: “يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو ايذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد على أن لا تقل العقوبة عن الحبس مدة سنتين في القتل”، وفي النص السابق للمادة أي قبل التعديل كان القاتل يستفيد من عفو شامل من العقاب.

يذكر ان إلغاء المادة يتزامن مع يوم المرأة العالمي الموافق لـ 8 آذار، حيث سجلت في سوريا العديد من الجرائم بحق الفتيات تحت بند “جرائم شرف”.