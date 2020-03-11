سرقة بالتقسيط في الملحية.. فتاتان تسرقان ملايين من جدهما على مدى شهرين!

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سرقة بالتقسيط في الملحية.. فتاتان تسرقان ملايين من جدهما على مدى شهرين!
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ألقت عناصر الشرطة في ناحية المليحة بريف دمشق ، القبض على فتاتين أقدمتا على سرقة مبلغ مالي من جدهما على دفعات على مدى شهرين.

وأوردت وزارة الداخلية السورية عبر صفحتها في فيسبوك، تفاصيل القضية التي بدأت بادعاء أحد المواطنين المدعو ( م . د ) على مجهولين قاموا بسرقة مبلغ مالي من منزله.

وقدم المدعي ادعائه لمدير ناحية المليحة وورد فيه أن المبلغ المسروق يقدر بحوالي 5 ملايين و800 ألف ليرة سورية .

ومع بدء التحقيقات تم الاشتباه بكل من ( ص . د ) حفيدته من ابنه و ( غ . ك ) حفيدته من ابنته و اعترفتا بإقدامهما على سرقة جدهما على عدة دفعات وذلك من شهرين تقريباً .

كما اعترفتا بشرائهما مصاغ ذهبي وجهازي موبايل من المبلغ المسروق وصرف باقي المبلغ على حاجاتهم الشخصية .

وتم استرداد باقي المبلغ (184 ألف ليرة سورية فقط) ومصادرة المصاغ الذهبي وجهازي الموبايل وسيتم تقديمهما إلى القضاء المختص .

 

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