دمشق .. إغلاق الملاهي الليلية في جرمانا وإلغاء حفلات الزواج وأعياد الميلاد

أغلقت مديرية السياحة في دمشق ، كل منشآت الملاهي الليلية في مدينة جرمانا وختمها بالشمع الأحمر في إطار الإجراءات المتخذة للتصدي لفيروس كورونا.

وقال مدير السياحة في ريف دمشق وائل كيال لصحيفة “الوطن” إنه تم أول أمس إغلاق كل منشآت الملاهي الليلية في جرمانا داخل المخطط التنظيمي و خارجه.

وبين كيال أن إغلاق المنشآت يعود لسببين الأول قيام أصحاب المنشآت بتغيير الصفة التشغيلية لهذه المنشآت ، فتم الإغلاق تطبيقاً لقرار سابق للسياحة.

والسبب الثاني هو التعاميم الصادرة حالياً من وزارة السياحة تنفيذا للخطة الحكومية للتصدي لفيروس كورونا بضرورة إيقاف كل الحفلات والأنشطة والفعاليات بما فيها البرامج الفنية في المنشآت السياحية والركن الفني.

كما أكد على أنه تم تشديد الرقابة السياحية على المنشآت ( مطاعم وفنادق ) للالتزام بسبل الوقاية والتعقيم ، فضلاً عن إلغاء تقديم الأراكيل في كل المنشآت السياحية.

وفي السياق ، أفاد كيال بإلغاء جميع الحفلات الخاصة في المنشآت السياحية من زواج وخطبة وأعياد ميلاد وأعياد وغيرها في كل المنشآت حتى إشعار آخر.