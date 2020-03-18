خبر سار يتعلق بفيروس كورونا .. الصين تعلن عن اسم الدواء وموعد انتاجه

نجحت تجربة البحث السريري في الصين وتم تأكيد فعاليتها ضد فيروس كورونا ، حيث سيصار إلى اعتماد عقار واستخدامه قريباً.

وأوردت وكالة “شينخوا” الصينية أن الصين بصدد اعتماد عقار “فافيبيرافير” الياباني في أقرب فرصة وإنتاج كميات منه وعرضه، وهو عقار مضاد للفيروسات.

وذكرت الوكالة الصينية أن العقار أظهر فعالية سريرية جيدة ضد مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

فيما بين تشانغ شين مين مدير المركز الوطني الصيني لتطوير التكنولوجيا الحيوية التابع لوزارة العلوم والتكنولوجيا في الصين ، إن الدواء استخدم سابقاً خلال عام 2014 ولم يعط ردود فعل سلبية.

وخلال التجربة التي شارك فيها أكثر من 80 مريض، أعطي الدواء لـ35 شخص ، و45 لم يتعاطوا الدواء، وظهرت على المجموعة الأولى التي أخت الدواء ردود فعل سلبية للفيروس مقارنة مع المجموعة الثانية.