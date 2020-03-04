حماة .. الشرطة تضبط شبان يهددون المواطنين بالقنابل في الأماكن العامة

ألقت دوريات الشرطة في مكافحة الظواهر المخلة بالآداب العامة على مجموعة شباب تقوم بإثارة الفوضى في حماة.
وذكرة وزارة الداخلية السورية عبر صفحتها الرسمية في فيسوك ، أن مجموعة الشبان كانت تقوم بإثارة الفوضى وترويع المواطنين في الأماكن العامة بمحافظة حماه .
وألقت دوريات قسم الشرطة في الدباغة القبض على 3 أشخاص في حي (الطوافرة) وهم المدعوون:( يحيى. ز) و(الحارث. ح) و(أحمد. ح).
وتم ضبط الشبان بالجرم المشهود أثناء تواجدهم في الأماكن العامة وإثارتهم الفوضى والتلفظ بكلمات مسيئة وغير أخلاقية، والتحرش بالفتيات ، وفضلاً عن قيامهم بقيادة دراجة نارية بطريقة رعناء.
كما قام المدعو (معاذ . ح) بإشهار قنبلة على سائق سيارة تكسي بعد حصول ملاسنة كلامية بينهما ، وخلال التفتيش عثر بحوزته على القنبلة.