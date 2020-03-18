حلب .. رجل يعتدي جنسياً على زوجتي ابنيه أثناء غيابهما عن المنزل

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حلب .. رجل يعتدي جنسياً على زوجتي ابنيه أثناء غيابهم عن المنزل
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ألقت عناصر الشرطة القبض على رجل خمسيني في حلب ، بتهمة الاعتداء الجنسي على على زوجتي ابنيه في حلب.

وفي تفاصيل الحادثة ، تناقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أن “مصدراً في شرطة حلب أفاد بقيام قوات الأمن والشرطة بالقبض على رجل خمسيني قام بالاعتداء جنسياً على زوجة ابنه الكبير (كنته) وحاول الاعتداء جنسياً أيضاً على زوجة ابنه الثاني”.

وبحسب ما تم تداوله ، يبلغ الرجل من العمر 54 عاماً، وكان يستغل غياب ولديه عن المنزل بسبب طبيعة عملهما، ويعتدي على زوجاتهما.

حيث تقطن زوجة ابنه الأول في منزل أهل الزوج ، وكان حماها يعتدي عليها مهدداً إياها إن قامت بإخبار أحد.

وحاول الرجل كذلك الاعتداء على زوجة ابنه الثاني ، غلا أنها تمكنت من الهرب منه وتوجهت إلى مخفر الشرطة الذي قام على الفور بالتوجيه إلى المنزل وإلقاء القبض عليه.

 

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