بعد الحادث المروع .. إزالة أكبر حاجز عسكري في ريف دمشق

أزال فرع مرور ريف دمشق صباح اليوم ، حاجز القطيفة على أوتستراد دمشق حمص ، بعد الحادث الضخم الذي وقع قبل أيام وأسفر عن عدد كبير من الضحايا.

وذكر رئيس فرع مرور ريف دمشق العقيد عبد الجواد العوض لإذاعة “شام إف إم” إنه تم اليوم الأربعاء إزالة حاجز القطيفة ذهاباً وإياباً من على الأوتستراد الدولي “دمشق – حمص”.

وأرجع العقيد العوض سبب إزالة الحاجز ، لتفادي تكرار الحوادث من جهة ، ولفسح المجال أمام السيارات السياحية والصغيرة بسهولة العبور من جهة أخرى.

أما بالنسبة للشاحنات الكبيرة ، فقد تم تخصيص تحويلة فضلاً عن إزالة المطبات ووضع شاخصات مناسبة لتنبيه السائقين ، بحسب ما أفاد رئيس فرع مرور ريف دمشق.

يذكر أنه بتاريخ 7 آذار شهد طريق دمشق – حمص حادث سير مروع سببه عطل بمكابح الصهريج ما أدى إلى فقدان السائق السيطرة عليه واصطدامه ببولمانين اثنين يحملان على متنهما عددا من الركاب العراقيين و15 سيارة كانت على طريق السفر، فكانت حصيلة الحادث 32 حالة وفاة و77 إصابة.

ويعد حاجز “القطيفة” أحد أكبر الحواجز العسكرية في ريف دمشق و شكل مع حواجز أخرى أقل حجما على الأوتستراد الدولي حمص دمشق، حائط الصد الأول خلال السنوات الأولى للحرب في وجه الهجمات المتكررة التي شنها المسلحون.