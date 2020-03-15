جنون في السوبر ماركت .. توقعات ميشيل حايك لعام 2020 تضرب من جديد (فيديو)

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جنون في السوبر ماركت .. توقعات ميشيل حايك لعام 2020 تضرب من جديد (فيديو)
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تثير توقعات اللبناني ميشال حايك جدلاً ، بعد أن تحقق جزء من سلسلة توقعات أطلقها ليلة رأس السنة 2020.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو توقعات رأس السنة توقع فيه حايك أن يكون عام 2020 عام الجنون.

وعن هذا الجنون ، أوضح حايك في حديثه : “هذا الجنون سنشهده في السوبرماركت والمصارف والمدارس..” وهذا ما حدث فعلاً بعد انتشار فيروس كورونا في لبنان وعدة دول أخرى.

وسبق وتوقع ميشال حايك “إقفال المدارس أبوابها، ولكن ليس بسبب إضراب”، وهو ما حصل فعلاً بلبنان بعد انتشار فيروس كورونا.

يذكر أنه خلال ليلة رأس السنة لعام 2019 خلال مقابلته التي بثتها قناة MTV Lebanon ، توقع ميشال حايك انتشار فيروس جديد يحاكي انتشار فيروس انفلونزا الخنازير وجنون البقر ، وتم بالفعل انتشار فيروس كورونا.

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