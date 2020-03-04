بعد أن أعادها لبنان.. سوريا توضح حقيقة إصابة امرأة سورية بفيروس كورونا

علق مصدر في وزارة الصحة في سوريا ، على خبر إعادة حافلة ركاب من معبر القاع في لبنان بعد الاشتباه بإصابة راكبة على متنه قادمة من الأراضي السورية، بفيروس كورونا .

ونقلت صحيفة “الوطن” عن مصدر في وزارة الصحة تأكيده أن السيدة كانت تعاني من التهاب بسيط أدى إلى ارتفاع حرارة جسدها .

وبين المصدر أنه للمزيد من التأكد تم اجراء التحليل المخبري اللازم وتبين انه سلبي كما تم فحص كل ركاب الحافلة ولا يوجد أي إصابة بينهم .

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان قد ذكرت أن الفريق الطبي على معبر القاع جوسيه في لبنان، أعاد باص ركاب إلى سوريا بعد الاشتباه بإصابة فتاة قادمة من الأراضي السورية بفيروس كورونا مبينة أن على متن الباص كان يوجد 30 راكب.