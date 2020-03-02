بالفيديو .. أسراب من الخفافيش تغزو سماء السعودية وتثير حالة ذعر

ظهرت أسراب من الخفافيش في السعودية ، في مشهد استدعى الاستنفار لمكافحتها ، وخاصة بعد تداول معلومات عن انتشار وباء كورونا بسببها في مدينة ووهان الصينية.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ، يظهر فيه انتشار كثيف للخفافيش فوق حديقة مستشفى الملك فهد المركزي في منطقة جازان الواقعة جنوب السعودية.

ورصد عدد من مراجعي المشفى تلك الخفافيش فوق الحديقة وهي تحلق بطريقة عشوائية ، وكذلك أثناء استخدامها أشجار الحديقة كمأوى لها.

وأكد ذلك المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للشؤون الصحية في جازان ، محمد دراج ، مبيناً أنه تم العمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة للتخلص منها عبر عمليات رش بالمبيدات وقص الأشجار.

وأثارت تلك الأسراب من الخفافيش مخاوف الناس الذين طالبوا بتنظيف المشفى ومكافحة هذا الحيوان الذي تسبب بانتقال فيروس كورونا في الصين.