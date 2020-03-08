بالصور .. حادثا سير على نفس الطريق في دمشق أحدهما تجاوز عدد ضحاياه الـ 30

توفي أكثر من 30 شخص وأصيب أكثر من 70 يوم أمس ، جراء حادث سير مروع على طريق دمشق – حمص ، فيما شهد نفس الطريق حادث آخر أسفر عن أضرار مادية فقط.

وذكرت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك ، أن الحادث الأول أسفر عن ضحايا جراء اصطدام صهريج وقود بباصي نقل ركاب وعدة سيارات على طريق حمص دمشق بمنطقة جسر بغداد.

فيما أفاد وزير الداخلية السوري محمد خالد الرحمون عن الحادث الأول ، بأن سببه عطل بمكابح الصهريج ما أدى إلى فقدان السائق السيطرة عليه واصطدامه ببولمانين اثنين يحملان على متنهما عددا من الركاب العراقيين و15 سيارة كانت على طريق السفر.

بدوره، قال رئيس فرع مرور ريف دمشق العقيد عبد الجواد لوكالة سانا، إن عدد الوفيات ازداد إلى 32 شخصاً وعدد المصابين ارتفع إلى 77 .

في حين تم فتح الطريق وإزالة كل أثار الحادث وعادت الحركة المرورية للطريق، على أن يتم بدءاً من اليوم الأحد إعادة مسار سيارات الشحن إلى الطريق القديم السابق الذي كان مخصصاً لها.

وعقب الحادث الأول بساعات، شهد طريق دمشق حمص حادث ثاني تمثل بتدهور شاحنة بعد جسر القطيفة بحوالي ال 2 كيلو متر ، محملة بالخضار والفواكه.