بالصور .. الجيش السوري يسقط طائرة بيرقدار التركية المسيرة

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طائرة بيرقدار التركية المسيرة
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أسقطت الدفاعات الجوية السورية طائرة مسيرة تركية من طراز ” بيرقدار ” بعد استهدافها بصاروخ دفاع جوي في ريف حلب الغربي

مراسلون – ريف حلب

مصادر ميدانية أكدت لمراسلون أن الدفاعات الجوية السورية اسقطت الطائرة في منطقة كفرداعل بريف حلب الغربي ودمرتها بالكامل

كما حصل مراسلون على الصور الأولى لحطام الطائرة بعد تدميرها ، ويظهر في الصور شعار الشركة التركية المصنعة Bayraktar متمثلة بحرف ” B ”

ويأتي ذلك بعد إعلان الجيش السوري حظر تحليق الطيران في المنطقة الشمالية ، وخصوصا ً إدلب وذلك لضمان العمليات العسكرية للقوات السورية في المنطقة

المصدر : مراسلون

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