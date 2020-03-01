اللوز يقدم للحامل وجنينها فوائد قد لا تجدها بأطعمة أخرى

يعتبر اللوز كنز طبيعي من الدهون والزيوت الصحية، والعناصر الغذائية الأساسية والحيوية لتقوية الحمل والحفاظ عليه.

ويفضل استهلاكه نيئا، فالأطباء يرون فيها غذاء خارقا للحامل والجنين بفضل مجموعة من الفوائد التي نوردها .

كيف يؤثر اللوز على الام وجنينها؟

يعتبر اللـوز من الأغذية التي ينصح بتناولها للحامل، وخصوصا في الاشهر الأولى، نظرا لاحتوائه على العديد من الفيتامينات والعناصر منها الزنك، والنحاس، والسيلينوم، بالإضافة إلى فيتامينE .

ومن أهم فوائده على الام والجنين:

– يحتوي اللـوز على كمية كبيرة من البروتين، الذي يساعد على تحفيز نمو الكتلة العضلية للجنين ليولد بوزن صحي وملائم، فيما يساعد الأم على كسب القوة والطاقة الضروريتين لها عند الولادة وما بعدها.

– يشكل اللـوز مصدرا ممتازا للألياف الغذائية التي تلعب دورا أساسيا في تسهيل عملية الهضم، الأمر الذي يخفف من حدة الإمساك الذي من الطبيعي ان تواجهه الحامل في فترة حملها.

– يحارب الارق الذي يمكن ان تصاب به الأم الحامل لانه يساعد على النوم.

– تسهم نسبة الفيتامين E الموجودة في اللوز، في الحفاظ على جمال الأم، لأهميته الكبيرة في التخلص من حبوب البشرة وقدرته على معالجة الهالات السوداء، اضافة الى تحفيز النمو الصحي لشعر الجنين وبشرته.

اللوز للحامل:

– يساعد اللوز المرأة الحامل في الحفاظ على وزنها، وتقليل الإصابة بأمراض السكري، إذ يعمل على خفض نسبة السكر والإنسولين في الدم.

– تلعب مستويات الكالسيوم العالية في اللـوز ، دورا في بناء عظام الجنين وأسنانه، والتخفيف من خطر إصابة الأم بتسمم غذائي أو انخفاض حاد في ضغط الدم.

– يعتبر الفولات أو الفيتامين B9 الموجود في اللـوز ، عاملا أساسيا لتحفيز نمو دماغ الطفل وجهازه العصبي المركزي وحمايته من التشوهات الخلقية.

– يساعد اللـوز في حث التنمية المعرفية لدى الجنين، وتقوية الذاكرة عند الام، بفضل ما ينطوي عليه من ريبوفلافين، الذي يعمل على تنشيط الدماغ والذاكرة في آن معا.