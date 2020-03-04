الكمون يعالج عدة مشاكل هضمية .. ومشكلة ذهنية قد لا تخطر لبالكم

يعد الكمون نوع من التوابل الغنية بمضادات الأكسدة المضادة للالتهابات، وهو أيضا مضاد للجراثيم وفيه خصائص مطهرة.

فالكمون يدخل في العديد من الأطعمة المغذية والشهية، وخصوصا في المطابخ الصينية، الهندية والشرق أوسطية ومنطقة البحر الأبيض المتوسط. ولكن، هل يمكن أن يكون فعالا لعلاج الإمساك؟

الكمون يعالج الإمساك

يحتوي الكمـون على نسبة عالية من الألياف، مما يعزز نشاط الجهاز الهضمي. وهذا بدوره يحفز إفراز الإنزيمات التي تساعد على تسهيل مرور البراز وتنشيط حركة الأمعاء، وهذا هو السبب في استخدام هذا النوع من التوابل كمسهل طبيعي.

بسبب هذه الخاصية، فإن الكمـون قادر على الوقاية حتى من أعراض اضطرابات الجهاز الهضمي الحاد، مثل البواسير.

ووفقا لدراسة أجراها علماء من جامعة Tehran University of Medical Sciences نظرت في تأثير تناول الكمون على أعراض متلازمة القولون العصبي (IBS). بعد 4 أسابيع، لاحظ المشاركون في الدراسة تحسن في العديد من الأعراض، مثل آلام المعدة والانتفاخ.

في نهاية الدراسة، لاحظ أولئك الذين كان يعانون من متلازمة القولون العصبي ومن اهم أعراضها، الإمساك، تغيير كبير في حركة الأمعاء، بحيث أنهم أبلغوا عن حركة أمعاء متكررة وعن شفاء تام من الإمساك.

الكمون .. فوائد أخرى

– تعزيز الذاكرة

يمكن أن يساعد الكمـون جسمكم عن طريق تحفيز الجهاز العصبي المركزي ليكون أكثر فعالية، هذا يمكن أن يؤدي إلى تحسين الذاكرة وتحكم أكبر في أطرافكم.

له تأثير مضاد للالتهابات

المكونات النشطة في الكمون لها تأثير مضاد للالتهابات ومطهرة ، هذا يعني أنه إذا كان لديكم ألم أو التهاب يؤدي إلى حالات أخرى فإن الكمون الموجود في نظامكم الغذائي قد يقاوم الآثار الضارة.

الضغط العصبي

يلعب الكمون دورا في مساعدة الجسم على معالجة التوتر.