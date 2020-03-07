السويداء .. عصابة تسحب رصيد مواطن من أحد المصارف بوثائق مزورة!

ألقى قسم شرطة السويداء على عصابة قامت بتزوير وثائق مصرفية وسرقت عشرات الملايين من رصيد أحد المواطنين .

وذكرت وزارة الداخلية السورية عبر صفحتها في فيسبوك تفاصيل القضية التي بدأت بدعاء أحد المواطنين على شخص مجهول سحب رصيده .

ولفت المدعي إلى أن الشخص المجهول سحب رصيده من أحد الفروع التابعة للمصرف المذكور فيمصرف في دمشق مدينة دمشق بموجب وثائق شخصية مزورة، ويقدر الرصيد ب 28 مليون ليرة سورية.

وبتدقيق الوثائق المزورة ، تم الوصول للفاعل المدعو ( أ. ج ) والقبض عليه وبدوره اعترف بالتهم المنسوبة إليه وهي سحب الرصيد المالي للمدعي.

واعترف الفاعل أيضاً بأنه تمكن من سحب الرصيد بعد أن تم تسريب البيانات الخاصة بالمدعي من قبل شخص يعمل بالمصرف المذكور بالسويداء.

وشاركه في عملية السرقة كل من المتواري المدعو (ف. س) وزوجته (ش. س)، والمتواري (ع . ج)، وتم القبض على العامل في المصرف الذي سرب المعلومات بالتعاون مع بعض من معارفه من الموظفين بالفرع التابع لذلك المصرف، من خلال كسر الوديعة من قبل فرع المصرف بجرمانا.

واستعادت الشرطة بعض الأموال المسلوبة والأونصات الذهبية التي قاموا بشرائها من الأموال المسروقة والبحث مستمر عن المتوارين من أفراد الـ عصابة .