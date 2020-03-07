السعودية .. اعتقال 3 من كبار الأمراء بينهم شقيق الملك لمحاولتهم الانقلاب

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السعودية .. اعتقال 3 من كبار الأمراء بينهم شقيق الملك لمحاولتهم الانقلاب
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اعتقلت السلطات السعودية عدد من الأمراء الكبار في الدولة بينهم شقيق ولي العهد محمد بن سلمان، أي ولي العهد السابق، وشقيق الملك سلمان .

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أن السلطات السعودية اعتقلت الأميرين أحمد بن عبد العزيز شقيق الملك السعودي ومحمد بن نايف ولي العهد السابق بتهمة بالخيانة، مبينة أن حراس من البلاط الملكي يرتدون أقنعة وملابس سوداء ذهبوا إلى منزلي الرجلين وفتشوهم .

كما اعتقلت السلطات أيضاً شقيق محمد بن نايف، الأمير نواف بن نايف لنفس التهمة ، وذلك صباح يوم الجمعة.

ورجحت صحيفة وول ستريت جورنال أن يكون احتجاز الأميرين أحمد بن عبد العزيز ومحمد بن نايف له صلة بمحاولة انقلاب.

فيما ذكر حساب مجتهد على تويتر، أنه تم أيضا اعتقال بعض الضباط في الأجهزة الأمنية والجيش والحرس الذين يعتقد أن لهم ولاء لأحمد بن عبد العزيز أو محمد بن نايف، مرجحا أن يكون سبب الاعتقال مرتبط بتنصيب مترقب لابن سلمان ملكا ورفض شامل داخل العائلة الملكية.

وكان محمد بن نايف قد تولى منصب وزير الداخلية إلى أن تم عزله من منصبه وإيداعه الإقامة الجبرية في منزله بأوامر من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عام 2017.

وتأتي هذه الاعتقالات بعد نحو عامين على اعتقالات الريتز كارلتون، إذ سبق واحتجزت السلطات السعودية العشرات من الأمراء وكبار المسؤولين والوزراء الحاليين والسابقين والمسؤولين ورجال الأعمال في فندق ريتز كارلتون بالرياض ، بأوامر من ولي العهد محمد بن سلمان في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 بزعم محاربة الفساد.

 

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