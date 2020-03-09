بداية نيسان المقبل.. إضافة مادتين جديدتين على الأقل إلى البطاقة الذكية

كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف نداف تحت قبة مجلس الشعب أمس ، أنه سيتم إضافة مواد جديدة لتوزيعها عبر البطاقة الذكية الشهر القادم.

وفي معرض رده على مداخلات أعضاء مجاس الشعب، نقلت صحيفة “الوطن” عن الوزير نداف قوله إن هناك ضغطاً على صالات المؤسسة السورية للتجارة وخصوصاً مع زيادة الكميات في هذا الشهر.

كما كشف أنه سوف تتم إضافة مادتين أو ثلاثة الشهر القادم دون ذكرهما، إلا أن معاون مصادر في وزارة التموين قالت لموقع “صاحبة الجلالة” أنه بعد إدراج مادة الزيت على البطاقة الذكية تتم دراسة إدراج مواد جديدة عليها مثل المعلبات ( تونا وسردين) والسمنة.

ونوّه الوزير نداف إلى أنه تم ضم المؤسسة الاجتماعية العسكرية لموضوع توزيع المواد المدعومة وكذلك الجمعيات الاستهلاكية.

يشار إلى أن معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفعت سليمان أشار إلى وجود دراسة لاستبعاد شرائح معينة من استلام المواد المدعومة عبر البطاقة الذكية لكن لا يوجد شيء رسمي بعد ، لافتاً إلى أنه في حال اتخاذه ستتم دراسة الشرائح بدقة.

يذكر أنه في مطلع آذار 2020، تمت إضافة مادة زيت عباد الشمس لمواد البطاقة الذكية السكر والرز والشاي، كما تمت زيادة مخصصات العائلة من هذه المواد.