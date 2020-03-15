إصابة أول لاجئ سوري في ألمانيا بفيروس كورونا الجديد

سُجل في ألمانيا إصابة أول لاجئ سوري بفيروس كورونا المستجد وتم الحجر عليه صحياً ، دون معرفة طريقة إصابته بالمرض.

وذكرت صحيفة “نورد كورير” الألمانية أن مركز أولي لاستقبال اللاجئين في مدينة شفيرن بولاية مكلنبورغ فوربومرن في شرقي ألمانيا ، سجل إصابة اول لاجئ سوري بفيروس كورونا.

وبحسب المركز ، يبلغ عمر السوري المصاب 24 عام ، ولم تتم بعد معرفة الطريقة التي أصيب بها وإن نقل العدوى لغيره .

وبحسب وسائل الإعلام ، فقد تم الحجر صحياً على اللاجئ السوري وهو بصحة جيدة ولا يعاني من أعراض متقدمة.

وأمرت دائرة الصحة في الولاية بإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لكل الأشخاص الذين تواصلوا مع اللاجئ السوري.

وبشكل عام ، تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في تجاوز الأربعة آلاف حالة.