إصابة جونسون بكورونا.. توقعات جديدة لميشيل حايك تتحقق (فيديو)

تحققت المزيد من توقعات اللبناني ميشال حايك ومنها اليوم ما يتعلق ببريطانيا وإصابة مسؤولين في المملكة.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو توقعات رأس السنة توقع لحايك خص فيه رئيس حكومة بريطانيا جونسون.

ويقول حايك في توقعاته: “رئيس حكومة بريطانيا يسدد فاتورة أحد مواقفه بثمن غالي”.

وبالفعل، أعلن رئيس الحكومة البريطانية إصابته بفيروس كورونا، بعد تأخره في اتخاذ تدابير وقائية عامة.

يشر إلى أن ميشال حايك وصف عام 2020 بعام الجنون، مبيناً ان “هذا الجنون سنشهده في السوبرماركت والمصارف والمدارس..” وهذا ما حدث فعلاً بعد انتشار فيروس كورونا في عدة دول .

يذكر أنه خلال ليلة رأس السنة لعام 2019 خلال مقابلته التي بثتها قناة MTV Lebanon ، توقع ميشال حايك انتشار فيروس جديد يحاكي انتشار فيروس انفلونزا الخنازير وجنون البقر ، وتم بالفعل انتشار فيروس كورونا.