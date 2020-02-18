وفاة شاب سوري بعد تعرضه لضرب مبرح في اسطنبول

منوعاتحوادث
وفاة شاب سوري بعد تعرضه لضرب مبرح في اسطنبول
قناة مراسلون على التلغرام .. اضغط هنا

توفي شاب سوري وسط اسطنبول متأثراً بجراحه ، بعد تعرضه لضرب مبرح من قبل عصابة قامت بسرقته.

وذكرت صحيفة “هبرلار” التركية ، أن لاجئ سوري يدعى عمر العارف يدير ورشة عمل للملابس بمنطقة باهشيليفير وسط إسطنبول ، تعرض للسرقة من قبل 3 سوريين آخرين.

وسرقت العصابة من الشاب السوري مبلغ 20 ألف ليرة تركي ، ثم قاموا بضربه ضرب مبرح ما أدى لنقله إلى المشفى بحالة سيئة .

ويعود سبب ضرب الشاب السوري البالغ من العمر 31 عام ، إلى نشوب جدال حاد بينه وبين المعتدين داخل ورشته، تطور إلى قتال ثم السرقة.

وتم نقل الشاب السوري إلى مستشفى باهشيليفيلر ، وحاول الأطباء التدخل من أجل إنقاذه لكنه فارق الحياة، فيما تم احتجاز الـ 3 المشتبه بهم وتم دفت الضحية في مقبرة كيليوس في إسطنبول.

تابع موقع مراسلون على Google News
المزيد من المشاركات

موظف تركي يعتدي على طفلة سورية في قبو مدرستها!

عصابة تعتدي على لاجئ سوري رفض ممارسة الجنس مع امرأتين

تمزقت يديه لإخراجها.. سوري ينقذ سيدة تركية من تحت أنقاض…