وفاة شاب سوري بعد تعرضه لضرب مبرح في اسطنبول

توفي شاب سوري وسط اسطنبول متأثراً بجراحه ، بعد تعرضه لضرب مبرح من قبل عصابة قامت بسرقته.

وذكرت صحيفة “هبرلار” التركية ، أن لاجئ سوري يدعى عمر العارف يدير ورشة عمل للملابس بمنطقة باهشيليفير وسط إسطنبول ، تعرض للسرقة من قبل 3 سوريين آخرين.

وسرقت العصابة من الشاب السوري مبلغ 20 ألف ليرة تركي ، ثم قاموا بضربه ضرب مبرح ما أدى لنقله إلى المشفى بحالة سيئة .

ويعود سبب ضرب الشاب السوري البالغ من العمر 31 عام ، إلى نشوب جدال حاد بينه وبين المعتدين داخل ورشته، تطور إلى قتال ثم السرقة.

وتم نقل الشاب السوري إلى مستشفى باهشيليفيلر ، وحاول الأطباء التدخل من أجل إنقاذه لكنه فارق الحياة، فيما تم احتجاز الـ 3 المشتبه بهم وتم دفت الضحية في مقبرة كيليوس في إسطنبول.