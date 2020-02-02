نصائح للحصول على كمية بروتين إضافية تغني أجسامكم

يعد الـ بروتين هو المسؤول عن نمو وإصلاح أنسجة الجسم، كما أنه يلعب دوراً أساسياً في إنتاج الهرمونات والإنزيمات وخلايا الدم الحمراء.

يتكون البروتين من كتل بناء أصغر تسمى الأحماض الأمينية، ولأن الجسم لا يستطيع تخزين الأحماض الأمينية، يجب أن يحصل على إمدادات منتظمة من النظام الغذائي.

طرق للحصول على كمية بروتين إضافية في الجسم

البيض

– هو من بين أكثر الأطعمة الصحية والمغذية على الإطلاق، كما انه من أهم مصادر البروتين.

– البيض غني بالفيتامينات والمعادن والدهون الصحية ومضادات الأكسدة التي تحمي العين ومغذيات المخ.

– صفار البيض هو غني بالبروتين، لكن بياض البيض هو عبارة عن بروتين صافي تقريباً.

– إن محتوى البروتين في البيض هو 35 % من السعرات الحرارية في البيضة كاملة، أي أن بيضة كبيرة تحتوي على 6 غرامات من البروتين، مع 78 سعرة حرارية فقط.

اللوز

– اللوز هو من بين أنواع المكسرات الصحية، فهو يحتوي على نسبة عالية من المغنيسيوم والألياف والدهون غير المشبعة أحادية، ولكنها منخفضة الكربوهيدرات القابلة للهضم.

– يحتوي اللوز أيضاً على 6 غرامات من البروتين في حصة 28 غراماً، مما يجعله أفضل مصدر لهذا العنصر الغذائي من معظم المكسرات.

– وإذا كنتم ترغبون في إضافة جرعةً من البروتين إلى نظامكم الغذائي، فمن الضروري أن تضيفوا بعض المكسرات إلى أنواع السلطات، أو حتى أن تتناولوا حوالي 10 حبات منه كوجبة خفيفة صحية.

جبنة الماعز مصدر ممتاز للحصول على بروتين

– جبنة الماعز هي نوع من الجبن قليل الدسم والسعرات الحرارية.

– غنية بالكالسيوم والفوسفور والسيلينيوم وفيتامين B12 والريبوفلافين فيتامين B2 ومختلف العناصر الغذائية الأخرى.

– إن محتوى البروتين في اللوز هي 59 % من السعرات الحرارية.

– يحتوي كوب 226 غرام من الجبنة المنزلية مع 2 % من الدهون على 27 غراماً من البروتين، مع 194 سعرة حرارية.