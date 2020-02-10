نصائح لإبعاد شبح فيروس كورونا عن أجسادكم .. اتبعوها

ينتشر فيروس كورونا في العالم بشكل متسارع حيث يتم بشكل يومي الإعلان عن حالات وفاة سواء بالصين أو بلاد أخرى مثل أمريكا التي سجلت حالة وفاة واحدة حتى الآن.

انتشار الفيروس بشكل سريع أرهب كثيرين وجعلهم يفكرون بطرق لحماية أنفسهم من الإصابة بهذا الوباء خاصة وأن حامل المرض لا تظهر عليه الأعراض بسرعة.

نصائح اساسية للوقاية من كورونا

يبقى المتخصصون في جميع أنحاء العالم في حذر دائم للبحث عن أعراض الفيروس لمنعه من الانتشار.

وبما أنه لا يوجد لقاح متوفر أو علاج محدد له، فإن أفضل طريقة لحماية نفسك هي الحفاظ على النظافة الشخصية.

نصائح للحماية من كورونا :

١- غسل اليدين بشكل متكرر: أغسل يديك بشكل متكرر بالصابون المطهر والماء ، هذا مهم بشكل خاص في المراحيض العامة، عند السفر، في المستشفى أو في المطاعم.

٢- تجنب لمس وجهك: تجنب لمس وجهك بيدك لمنع انتشار الفيروس بعد ملامسة الأسطح القذرة

٣- طبق قواعد النظافة السليمة في المنزل وفي الأماكن العامة: استخدم منديلا عندما تعطس أو تسعل استخدم منديلا لتغطية الأنف أو الفم ، تخلص من المنديل على الفور.

٤- ارتداء قناع جراحي: قم بارتداء قناعا جراحيا عند زيارة المصابين بالمرض.

٥- طهر الأشياء الموجودة في الأماكن العامة: عند السفر ، احمل مناديلا مطهرة لتطهير محيطك (فوق حجرة الحقيبة، حزام الأمان، شاشة الترفيه ، الضوابط على متن الطائرة ، الطاولة).

٦- راجع الطبيب: إذا كنت على اتصال وثيق مع شخص مصاب بالمرض وأصبت بالحمى ، راجع الطبيب على الفور.

احفظ أن الأعراض الأولية لفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية مماثلة لنزلات البرد:

– الحمى، السعال وضيق في التنفس، مع تقدم المرض ، قد يصاب المرضى بالالتهاب الرئوي أو الفشل الكلوي.

٧- تقوية الجهاز المناعي عن طريق اختيار غذاء ومشروبات صحية : استبدل المشروبات المضرة بالمناعة مثل الكحول ، المشروبات الغازية (العادية و الدايت) ، ومشروبات الطاقة بالكثير من المياه العذبة النقية، يمكن لنظام مناعة قوي أن يحميك ضد الكثير من الأمراض الشائعة.