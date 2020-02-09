نادين نجيم تحتفل بـ عيد ميلادها برفقة قصي خولي … كم أصبح عمرها ؟ ( فيديو )

فوجئت الفنانة نادين نجيم بمجموعة من صديقاتها عقبَّ اقتحامهنَّ موقع تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد ” عشرين / عشرين ” ، احتفالاً منهنَّ بعيد ميلادها السادس والثلاثين .

وتداول نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي عدة مقاطع فيديو من أجواء الاحتفال ، ظهرت نادين في أحدها وهي ترقص فرحاً قبل أن تُحملَّ على الأكتاف .

وبدت في شريط فيديو آخر وهي تتمايل برفقة النجم السوري قصي خولي الذي يشاركها في بطولة العمل ، والذي حرص على الصعود إليها وتهنئتها بشكلٍ مباشر .

نادين نجيم ترقص بصحبة قصي خولي :

وتشارك نجيم في بطولة ” عشرين /عشرين ” إلى جانب النجم السوري قصي خولي ، والعمل من تأليف بلال شحادات ونادين جابر وإخراج فيليب أسمر وإنتاج شركة الصبّاح إخوان .