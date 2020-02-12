نادين نجيم تضج أنوثة في أحدث ظهور لها ( فيديو + صور )

حضرت الفنانة نادين نجيم يوم أمس حفل عشاء خاص بعلامة BULGARI التجارية للمجوهرات الراقية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي .

واستعرضت النجمة اللبنانية إطلالتها قبل انطلاق السهرة من خلال عدة منشورات على حسابها الخاص في تطبيق INSTAGRAM ، وتألقت بفستانٍ أنيقٍ من توقيع العلامة التجارية Alexander Vauthier .

شاهد أناقة نادين نجيم :

وسرحت شعرها بطريقة ذيل الحصان مع مكياجٍ هادئ ، واستكملت ظهورها بعُقدٍ عريض على شكلِ ثعبان ، وهو العلامة التي تشتهر بها دار BULGARI لتصميم المجوهرات والحليِّ .

يذكر أن نجيم بدأت بتصوير مشاهدها في مسلسلها الرمضاني ” عشرين /عشرين ” إلى جانب النجم السوري قصي خولي و رامي عياش ، والعمل من تأليف بلال شحادات ونادين جابر وإخراج فيليب أسمر وإنتاج شركة الصبّاح إخوان .