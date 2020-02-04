ناديا لطفي تغيب عن عالمنا ونجمات الفن ينعونها بكلماتٍ مؤثرة ( صور )

غابت الفنانة ناديا لطفي عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء عن عمرٍ ناهز الـ 83 ، إثر صراع طويلٍ مع المرض وتدهور حالتها الصحية قبل أسبوعٍ من الآن ، مما استدعى نقلها إلى غرفة العناية المركزة حيث وافتها المنية هناك .

وكانت الفنانة الراحلة قد خرجت في مقطع فيديو قبل أيام ، نعت فيه مواطنتها الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي التي وافتها المنية قبل أيام معدودة .

وسيُشيع جثمان الراحلة عقب صلاة ظهر يوم غدٍ الأربعاء من مسجد مستشفى المعادي العسكري ، وسيتم استقبال المعزين وقبول العزاء ابتداءً من يوم بعد غد الخميس الواقع بتاريخ السادس من شهر شباط الجاري .

وسارع نجوم الفن المصري والعربي للرثاء النجمة الراحلة على صفحاتهم الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي ، كان من أبرزهم الفنانة شيريهان التي غردت قائلة : ” أعزي نفسي والفن … لانتقال هذه المبدعة إلى الرفيق الأعلى … “.

أعزي نفسي والفن والشعب المصري والعربي وجميع محبيها في جميع أنحاء العالم لإنتقال هذه المبدعة والإنسانة الرائعة الجميلة الى الرفيق الأعلى. #نادية_لطفي #شريهان …… pic.twitter.com/4B2YH26m3P — Sherihan (@Sherihan) February 4, 2020

وكتبت يسرا معربة عن حزنها الكبير برحيل الفقيدة : ” فقدنا قامة عظيمة عزيزة على قلبي … قامة من قامات زمن السينما العربية … إنّا لله وإنّا إليه راجعون … ” .

فقدنا قامة عظيمة عزيزة جدا على قلبي قامة من قامات زمن السينما العربية الجميل ومن أقرب الناس لي.. تركتي بصمة في حياتي وفي حياة كل من عرفك.. حبيبتي الفنانة القديرة نادية لطفي لكِ كتير وخالص الدعاء من كل قلبي وإنا لله وإنا إليه راجعون.#Youssra #يسرا pic.twitter.com/XnXEubbECV — Youssra (@Youssra) February 4, 2020

وغردت نانسي عجرم معزية برحيل الفنانة ناديا لطفي وكتبت : ” خسرنا اليوم جميلة الشاشة المصرية والعربية … فنانة أعمالها رح تبقى بذكرياتنا الحلوة … وداعاً … ” .

خسرنا اليوم جميلة الشاشة المصرية والعربية، فنانة أعمالها رح تبقى بذكرياتنا الحلوة.. دايماً#نادية_لطفي وداعاً — Nancy Ajram (@NancyAjram) February 4, 2020

وأعربت الفنانة اليسا عن حزنها الكبير برحيل الفقيدة مستذكرة محاسنها ، وكتبت : ” شو حزين رحيلك يا نجمة النجمات … ناديا لطفي آخر العمالقة … بيروت ولبنان إلي إلهم محل خاص بقلبك زعلانين على رحيلك … ” .

شو حزين رحيلك يا نجمة النجمات. ناديا لطفي آخر العمالقة بالأعمال اللي كلنا حبيناها وحبينا من خلالها! بيروت ولبنان اللي إلن محل خاص بقلبك كتير زعلانين عا رحيلك. تكون نفسك بالسما — Elissa (@elissakh) February 4, 2020

ونشرت النجمة إلهام شاهين التي كانت آخر الزائرات للراحلة حيث احتلت معها في ذكرى يوم ميلادهنَّ داخل غرفة المستشفى ، قائلة : ” حبيبتي الغالية في ذمة الله … سأفتقد حنانك واحتوائك لي وسؤالك عني … إن شاء الله مثواكِ الجنة ” .

وداع إلهام شاهين للراحلة ناديا لطفي :