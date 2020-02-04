ناديا لطفي تغيب عن عالمنا ونجمات الفن ينعونها بكلماتٍ مؤثرة ( صور )

أخبار الفن
ناديا لطفي
قناة مراسلون على التلغرام .. اضغط هنا

غابت الفنانة ناديا لطفي عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء عن عمرٍ ناهز الـ 83 ، إثر صراع طويلٍ مع المرض وتدهور حالتها الصحية قبل أسبوعٍ من الآن ، مما استدعى نقلها إلى غرفة العناية المركزة حيث وافتها المنية هناك .

وكانت الفنانة الراحلة قد خرجت في مقطع فيديو قبل أيام ، نعت فيه مواطنتها الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي التي وافتها المنية قبل أيام معدودة .

وسيُشيع جثمان الراحلة عقب صلاة ظهر يوم غدٍ الأربعاء من مسجد مستشفى المعادي العسكري ، وسيتم استقبال المعزين وقبول العزاء ابتداءً من يوم بعد غد الخميس الواقع بتاريخ السادس من شهر شباط الجاري .

وسارع نجوم الفن المصري والعربي للرثاء النجمة الراحلة على صفحاتهم الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي ، كان من أبرزهم الفنانة شيريهان التي غردت قائلة : ” أعزي نفسي والفن … لانتقال هذه المبدعة إلى الرفيق الأعلى … “.

وكتبت يسرا معربة عن حزنها الكبير برحيل الفقيدة : ” فقدنا قامة عظيمة عزيزة على قلبي … قامة من قامات زمن السينما العربية … إنّا لله وإنّا إليه راجعون … ” .

وغردت نانسي عجرم معزية برحيل الفنانة ناديا لطفي وكتبت : ” خسرنا اليوم جميلة الشاشة المصرية والعربية … فنانة أعمالها رح تبقى بذكرياتنا الحلوة … وداعاً … ” .

وأعربت الفنانة اليسا عن حزنها الكبير برحيل الفقيدة مستذكرة محاسنها ، وكتبت : ” شو حزين رحيلك يا نجمة النجمات … ناديا لطفي آخر العمالقة … بيروت ولبنان إلي إلهم محل خاص بقلبك زعلانين على رحيلك … ” .

ونشرت النجمة إلهام شاهين التي كانت آخر الزائرات للراحلة حيث احتلت معها في ذكرى يوم ميلادهنَّ داخل غرفة المستشفى ، قائلة : ” حبيبتي الغالية في ذمة الله … سأفتقد حنانك واحتوائك لي وسؤالك عني … إن شاء الله مثواكِ الجنة ” .

وداع إلهام شاهين للراحلة ناديا لطفي :

تابع موقع مراسلون على Google News
المزيد من المشاركات

ميريام كلينك تستعرض من داخل أحد الفنادق الكبرى ( فيديو +…

حلا الترك تُقاضي والدتها وتفاصيل جديدة حول القضية تخرج إلى…

نوال الزغبي تتغزل بـ وائل كفوري مستعينةً بـ مين حبيبي أنا (…