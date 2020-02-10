ميريام كلينك بـ حركات جريئة من داخل حوض الكُرات ( فيديو )

تمتلك المغنية الاستعراضية ميريام كلينك قاعدة جماهيرية كبيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي ، اكتسبتها من وراء المنشورات الجريئة والفاضحة التي تشاركها مع متابعيها بشكلٍ دوريٍّ ومتكرر .

وتحرص الفنانة اللبنانية في إطلالاتها على لفت الأنظار وإثارة الجدل من خلال الملابس الجريئة التي تظهر بها ، أو الأفكار الغير مألوفة والتي تتبعها في جلسات التصوير .

وكان آخرها شريط فيديو شاركته عبر INSTAGRAM ، بدت خلاله وهي تقوم بحركاتٍ بهلوانية داخل صندوق الكُرات الخاص بالأطفال .

ميريام كلينك تستعرض داخل صندوق الكُرات :

وتحرص الفنانة اللبنانية دائماً بالخروج عن المألوف في إطلالاتها ، مما يعرضها لـ انتقادات سلبية تصل في بعض الأحيان إلى السبِّ والشتم وهو ما أصبحت تتجاهله من خلال إلغاء خاصة التعليق على بعض المنشورات .