ميريام كلينك بـ حركات جريئة من داخل حوض الكُرات ( فيديو )

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ميريام كلينك
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تمتلك المغنية الاستعراضية ميريام كلينك قاعدة جماهيرية كبيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي ، اكتسبتها من وراء المنشورات الجريئة والفاضحة التي تشاركها مع متابعيها بشكلٍ دوريٍّ ومتكرر .

وتحرص الفنانة اللبنانية في إطلالاتها على لفت الأنظار وإثارة الجدل من خلال الملابس الجريئة التي تظهر بها ، أو الأفكار الغير مألوفة والتي تتبعها في جلسات التصوير .

وكان آخرها شريط فيديو شاركته عبر INSTAGRAM ، بدت خلاله وهي تقوم بحركاتٍ بهلوانية  داخل صندوق الكُرات الخاص بالأطفال .

ميريام كلينك تستعرض داخل صندوق الكُرات :

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Maria klink

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وتحرص الفنانة اللبنانية دائماً بالخروج عن المألوف في إطلالاتها ، مما يعرضها لـ انتقادات سلبية تصل في بعض الأحيان إلى السبِّ والشتم وهو ما أصبحت تتجاهله  من خلال إلغاء خاصة التعليق على بعض المنشورات .

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