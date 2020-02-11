ميريام كلينك تُهين عيد الحب بـ إطلالة حمراء جريئة ( فيديو + صورة )

اشتهرت المغنية الاستعراضية ميريام كلينك منذ بداياتها الفنية بإثارة الجدل ، حيث أصبحت من الأسماء الأكثر تداولاً على موقع البحث الشهير غوغل .

ويبدو أن الفنانة اللبنانية تسعى للمحافظة على مكانتها في قائمة البحث ، وذلك من خلال تكثيف نشاطها على منصات التواصل الاجتماعي ولا سيما الـ INSTAGRAM .

نشرت ميريام مؤخراً شريط فيديو قصير حقرّت من خلاله عيد الحب بما يحتويه من طقوس حيث ظهرت مرتدية JUMP SUITE باللون الأحمر اللامع .

وبدت وهي تحمل في يدها ورقة تضمنت كلمتين إحداها شتيمة تعود على الكلمة الثانية والتي كانت ” عيد الحب ” ، وذلك قبل أن تقوم بإحراق الورقة ورميها على الأرض .

ميريام كلينك تُحقرُّ عيد الحب :

وتحرص ميريام كلينك دائماً بالخروج عن المألوف في إطلالاتها ، مما يعرضها للانتقادات السلبية التي تصل في بعض الأحيان إلى السبِّ والشتم وهو ما أصبحت تتجاهله من خلال إلغاء خاصة التعليق على بعض المنشورات .