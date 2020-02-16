موظف تركي يعتدي على طفلة سورية في قبو مدرستها!

اعتدى مواطن تركي يعمل في مدرسة ابتدائية ، على طفلة سورية جنسياً بعد أن استدرجها إلى القبو وأوهمها بأنه سيعطيها كتاب.

وقالت الطالبة الـ سورية البالغة من العمر 12 عاماً ، بحسب ما جاء في صحيفة “حرييت” التركية ، إنها تعرضت لاعتداء جنسي في مدرستها “بيلما باروت” في اسطنبول ، من قبل موظف يعمل فيها بتاريخ 7 شباط الحالي.

وتقول الطالبة في شكواها التي تقدمت بها إلى الشرطة، إنه قبل دخول الطلاب إلى الحصة الخامسة وأثناء تواجدها في الاستراحة، طلب منها المعتدي النزول إلى القبو بحجة منحها كتابا قبل الطلاب السوريين الآخرين.

وتابعت الطالبة وهي في الصف الرابع ، إن المعتدي عليها يدعى إسماعيل ، وكانت تظنه نائب المدير ، أخذها للطابق السفلي حيث كانت تتواجد عاملة التنظيف ، فانتظرها لتذهب ثم أدخل الطفلة للمستودع المعتم واعتدى عليها.

وحاولت الطفلة السورية إخبار أحد المعلمين لكنه رفض سماعها بحجة انشغاله ، فما كان منها إلا أن تخبر والدتها عند عودتها إلى المنزل .

وأخذت والدة الطفلة السورية ابنتها للطبيب ثم إلى مخفر الشرطة وقدمت شكوى ضد المعتدي ، حيث قالت محامية الطفلة إنه سيواجه عقوبة كبيرة ، وأن النائب العام سوف يُطالب بالسجن 20 عاماً.