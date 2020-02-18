منخفض جوي يستمر ليومين وتحذيرات من تشكل السيول شرق سوريا

تسيطر حالة من عدم الاستقرار على سوريا بدءاً من اليوم الثلاثاء بسبب تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي واقتراب حوض بارد نحو جنوب شرق المتوسط.

وذكرت مديرية “الأرصاد الجوية” السورية بحسب ما أوردت سانا ،أنه مع تعمق الـ منخفض الجوي يتحول الجو إلى غائم خلال ساعات مساء اليوم .

وتزداد الفعالية الجوية بشكل تدريجي بدءا من المناطق الجنوبية الغربية لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات متفرقة من المطر .

بدورها ، صفحة “هوى الشام” المختصة بالأحوال الجوية ، رجحت أيضاً تأثر سوريا بحالة عدم استقرار شديدة الفعالية على المناطق الشرقية من البلاد وتكون متوسطة على دمشق و المناطق الجنوبية وخفيفة على حمص وباقي المحافظات السورية .

حيث ترتفع نهار اليوم الثلاثاء درجات الحرارة لتلامس 15 درجة في دمشق و الداخل السوري ، وتعود وتنخفض درجتين لثلاث درجات بشكل عام يوم الأربعاء.

بينما تبدأ الفعالية الجوية مع ساعات عصر أو مساء اليوم الثلاثاء 18/2/2020 وتنتهي مع آخر ساعات ليل الأربعاء 19/2/2020.

وتعد هذه الحالة الجوية ، نتاج اقتراب حوض بارد نحو جنوب شرق المتوسط بالتزامن مع وصول تيارات مدارية رطبة ، حيث نشهد تشكل للغيوم الركامية و الخلايا الرعدية فوق المنطقة .

وبحسب أغلب النماذج الجوية، فإن محور التفاعل الشديد سيكون شرق سوريا وتحديداً دير الزور وماحولها ، وسط تحذيرات من حدوث السيول و الفيضانات ، بينما قد نشهد زخات عشوائية في حمص المدينة يوم الأربعاء.

وتعود الأجواء للاستقرار يوم الخميس ، لنشهد مجدداً منخفض جوي جديد ساعات بعد ظهر يوم الجمعة متوسط لضعيف الفعالية.