منخفض جوي متوسط يحمل المزيد من الأمطار وفرصة لهطل ثلجي جديد

تتأثر سوريا لعدة أيام بامتداد منخفض جوي يحمل معه أمطار على مناطق متفرقة في البلاد وعلى فترات متباعدة مع إعطائه فرصة جديدة لتساقط الثلوج يوم الثلاثاء.

ونشرت المديرية العامة للأرصاد الجوية بحسب وكالة سانا ، توقعاتها للحالة الجوية اليوم السبت 22 شباط ، مبينة أن الجو يكون متقلب بين الغائم جزئياً والغائم ماطر خاصة في الساحل والشمال، على أن تضعف الفعالية ليلاً.

بدورها، ذكرت صفحة “هوى الشام” المختصة بأحوال الطقس، أن يومي السبت و الأحد 23/2/2020 يشهدان منخفض جوي متوسط لضعيف الفعالية مصحوب بتسرب رياح قطبية شديدة البرودة ,

وستصبح الأجواء بفعل المنخفض غير مستقرة عموماً تصحبها أمطار مصحوبة بالبروق ، وتصبح على فترات متباعدة يومي السبت و الأحد .

وبالنسبة ليومي الاثنين والثلاثاء ، فهناك احتمال لتساقط الأمطار جنوب سوريا ، وسط احتمال بإمدادها برياح قطبية يوم الثلاثاء ما يرجح أن نشهد هطل ثلجي فوق المناطق الداخلية.