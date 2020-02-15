منخفض جوي متوسط الفعالية يعيد الأجواء المثلجة والجليدية إلى سوريا

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منخفض جوي متوسط الفعالية يعيد الأجواء المثلجة والجليدية إلى سوريا
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تتأثر سوريا بامتداد منخفض جوي متوسط الفعالية يعيد الأجواء المثلجة والجليدية لعدة مناطق في البلاد ، إلا أن الأجواء اليوم قد تشهد نوعاً من الاستقرار.

وعن طقس اليوم السبت ، نشرت مديرية الأرصاد الجوية بحسب وكالة سانا ، أن ارتفاعاً يطرأ على درجات الحرارة في المناطق الجنوبية.

كما رجحت الأرصاد الجوية ان يتحول الجو إلى غائم أحيانا فوق المناطق الساحلية والشمالية والوسطى ، لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات متفرقة من المطر فوق تلك المناطق،  قد تكون ممزوجة بالثلج فوق المناطق الشمالية.

وتعاود درجات الحرارة انخفاضها غداً الأحد ، ونشهد هطل مطري يشمل أغلب المناطق على فترات ويكون الهطل غزيرا فوق منطقة الجزيرة.

بدورها ، رجحت صفحة “هوى الشام” أن تتأثر سوريا بامتداد منخفض جوي ومتوسط الفعالية ، على شكل حالة عدم استقرار مثلجة على الشمال و الشرق السوري ، خصوصاً حلب وريفها والشرقية الرقة و ريفها إضافةً لأجزاء من الحسكة.

وبالتزامن مع الأجواء الثلجية والجليدية شمال وشرق البلاد، تكون الأجواء ماطرة على باقي المناطق السورية خلال اليومين القادمين .

ومن المتوقع أن نشهد اليوم السبت، زخات مطر خفيفة عشوائية في دمشق وباقي المناطق الداخلية مع بقاء الأجواء غائمة كلياً .

ويوم الاثنين تعود الأجواء للاستقرار لمدة 3 أيام ، وسط توقعات بتأثرنا بعد ذلك نتأثر بحالة عدم استقرار جديدة عالية الفعالية خاصة في الجنوب السوري .

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