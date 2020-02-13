سوريا .. 3 أيام من الأجواء المستقرة و منخفض متوسط الأسبوع المقبل

تستقر الأجواء في سوريا اليوم الخميس مع تحسن طفيف بدرجات الحرارة ، وسط توقعات بتأثرنا بامتداد منخفض متوسط الأسبوع القادم .

وقال المتنبئ الجوي هاشم شربا لإذاعة “شام إف إم” ، إن أجواء اليوم الخميس تكون أكثر استقراراً إلى جانب تحسن ملحوظ بدرجات الحرارة التي تعود لطبيعتها خلال الفترة الحالية من السنة.

ورغم أن درجات الحرارة خلال فترة الليل تصبح مقبولة، إلا أنه لم ينف وجود فرصة لهطولات مطرية فوق المناطق الساحلية والشمالية.

أما عن طقس يومي الجمعة و السبت، فبينت المديرية العامة للأرصاد الجوية بحسب ما نقلت عنها سانا، أن درجات الحرارة تميل للارتفاع لتقترب من معدلاتها في معظم المناطق ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام.

وعن طقس الأسبوع المقبل، أفاد شربا بأن سوريا قد تتأثر بامتداد منخفض يومي الأحد والاثنين متوسطي اعتيادي.