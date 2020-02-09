منة فضالي تتعرض لـ إصابة أثناء تصوير بنت القبايل ( صورة )

تعرضت الفنانة المصرية منة فضالي لحادث بسيط أثناء تصوير أحد مشاهدها في مسلسل ( بنت القبايل ) ، مما أسفر عن إصابتها بتمزقٍ في أربطة الساق .

وكشف مصفف الشعر هيثم دهب عن الأمر من خلال صورة شاركها للنجمة الشابة عبر خاصية الـ STORY الملحقة بحسابه الرسمي في تطبيق INSTAGRAM .

وكتب على المنشور مستغرباً تواجدها في كواليس العمل على الرغم من إصابتها ، لافتاً إلى أنها تحب التصوير حتى ولو كان بهاتفها المحمول .

الصورة التي كشفت عن إصابة منة فضالي :

وتشارك فضالي في العمل إلى جانب نحبة من نجوم الدراما المصرية مثل : ” حنان مطاوع ، عمرو عبد الجليل ، محمود عبد المغني و محمد رياض ” .

ويذكر أن منة فضالي بدأت مؤخراً تصوير مشاهدها في بطولة المسلسل الجديد ( حب عمري ) إلى جانب الفنان هيثم شاكر ، والذي من المقرر أن يعرض ضمن سباق دراما رمضان المقبل 2020 .