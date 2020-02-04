مصطفى الخاني يُفجع للمرة الثالثة خلال شهر واحد ( صور )

تعرض الفنان مصطفى الخاني لفاجعة أخرى قبل أقل من شهر على وفاة عميّه غازي ورضوان ، وكشف عبر إحدى صفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي عن وفاة عمه الثالث السيد عبد اللطيف .
ونشر مجموعة من الصور التي تجمعه بالراحل وعلق عليها قائلاً : ” لا حول ولا قوة إلا بالله … ثلاثة من أعمامي إخوة أبي يرحلون في شهر واحد … بعد أقل من أسبوع من وفاة عمي رضوان … العم عبد اللطيف أبو عامر … ألف رحمة لروحك ” .
وأضاف معرباً عن هول الفاجعة : ” عندما تقف أمام صدمة الموت في لحظة وفاة أشخاص تحبهم … وأنت تعلم يقيناً أنه سيأتي ذلك اليوم وسيضعونك تحت التراب … لتبقى وحيداً حينها لن يبقى لك إلا عملك الجيد والمحبة التي زرعتها بين الناس … ” .
واختتم منشوره قائلاً : ” ازرعوا المحبة ما استطعتم فعندما يقف المرء أمام هكذا لحظات يدرك جيداً مدى سخافة ما نختلف جميعاً من أجله … ” .
رثاء مصطفى الخاني لعمه الراحل :
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لا حول ولا قوة إلا بالله ، ثلاثة من أعمامي أخوة أبي يرحلون في شهر واحد ، بعد أقل من اسبوع من وفاة عمي رضوان ، العم عبد اللطيف الخاني أبو عامر ألف رحمة لروحك الطيبة ، عندما تقف أمام صدمة الموت ، في لحظة وفاة أشخاص تحبهم ، ومواراتهم أمام أعينك تحت التراب ، وأنت تعلم يقيناً أنه سيأتي ذلك اليوم وسيضعونك تحت التراب ويذهب الجميع لتبقَ وحيداً … حينها لن يبقَ لك إلا عملك الجيد والمحبة التي زرعتها بين الناس … ازرعوا المحبة ما استطعتم … فعندما يقف المرء أمام هكذا لحظات يدرك جيداً مدى سخافة ما نختلف جميعاً من أجله ، ومدى صغر ما نركض لاهثين كل عمرنا لتحقيقه . إنا لله و إنا إليه لراجعون ، أعمامي الكرام لكم الرحمة ولذكراكم المجد وعلى روحكم السلام .
وأرفق الفنان السوري الشهير باسم ” النمس ” المنشور بصورة ورقة نعيِّ الراحل ، كاشفاً من خلالها تفاصيل الدفن والتشييع والجنازة .
وكان الفنان مصطفى الخاني تنافس خلال شهر رمضان الماضي من خلال المسلسل التاريخي ” مقامات العشق ” الذي يتناول سيرة سلطان العارفين الشيخ ” محيّ الديّن ابن عربي ” وجسد خلال العمل شخصية الشيخ حامد الذي يعد الوجه المضاد لفكر ابن عربي .