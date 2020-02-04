مصطفى الخاني يُفجع للمرة الثالثة خلال شهر واحد ( صور )

تعرض الفنان مصطفى الخاني لفاجعة أخرى قبل أقل من شهر على وفاة عميّه غازي ورضوان ، وكشف عبر إحدى صفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي عن وفاة عمه الثالث السيد عبد اللطيف .

ونشر مجموعة من الصور التي تجمعه بالراحل وعلق عليها قائلاً : ” لا حول ولا قوة إلا بالله … ثلاثة من أعمامي إخوة أبي يرحلون في شهر واحد … بعد أقل من أسبوع من وفاة عمي رضوان … العم عبد اللطيف أبو عامر … ألف رحمة لروحك ” .

وأضاف معرباً عن هول الفاجعة : ” عندما تقف أمام صدمة الموت في لحظة وفاة أشخاص تحبهم … وأنت تعلم يقيناً أنه سيأتي ذلك اليوم وسيضعونك تحت التراب … لتبقى وحيداً حينها لن يبقى لك إلا عملك الجيد والمحبة التي زرعتها بين الناس … ” .

واختتم منشوره قائلاً : ” ازرعوا المحبة ما استطعتم فعندما يقف المرء أمام هكذا لحظات يدرك جيداً مدى سخافة ما نختلف جميعاً من أجله … ” .

رثاء مصطفى الخاني لعمه الراحل :

وأرفق الفنان السوري الشهير باسم ” النمس ” المنشور بصورة ورقة نعيِّ الراحل ، كاشفاً من خلالها تفاصيل الدفن والتشييع والجنازة .

وكان الفنان مصطفى الخاني تنافس خلال شهر رمضان الماضي من خلال المسلسل التاريخي ” مقامات العشق ” الذي يتناول سيرة سلطان العارفين الشيخ ” محيّ الديّن ابن عربي ” وجسد خلال العمل شخصية الشيخ حامد الذي يعد الوجه المضاد لفكر ابن عربي .