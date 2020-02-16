مصرف سوريا المركزي يوضح آلية دفع البدل بـ الدولار

تحدث مدير الشؤون القانونية في مصرف سوريا المركزي مجدي أبو الفخر، عن آلية دفع بدل خدمة العلم بالقطع الأجنبي ( الدولار )، مشيراً إلى نقاط مهمة يجب الانتباه لها.

وعن آلية دفع البدل للإعفاء من خدمة العلم ، قال مدير الشؤون القانونية في المركزي في لقاء بثته وزارة الداخلية السورية عبر حساباتها الرسمية ، إن هناك نقاط مهمة خاصة بعد إصدار المرسوم رقم 3 القاضي بتشديد عقوبة من يتعامل بغير الليرة السورية.

وبين أبو الفخر أنه في الحالة دفع البدل يكون الشخص خارج البلد وفق سنوات إقامة محددة، والمبلغ وارد ( بالقطع الأجنبي) من الخارج أي مؤسسات الدولة ليست مسؤولة عن تأمينه.

ولفت إلى أن الشخص في الخارج بمجرد إرساله الحوالة ، يرسل معها سبب إرسال الحوالة ، ويقوم الأهل بجلب تكليف من شعبة التجنيد لاستلام حوالة بالقطع الأجنبي من أجل دفع البدل ، وهنا تقوم المؤسسات المرخصة بتسليم الحوالة للأهل.

وكذلك الأمر في حالة تجديد جواز السفر للمقيم في الخارج ، كون الرسوم في القنصلية يفترض دفعها بـ الدولار ، منوّهاً إلى أن تجديد الجواز ان يتم خارج سوريا ، لكن حالياً سمح لذوي المقيم بتجديده وإرسال الحوالة واتباع الآلية نفسها في دفع البدل النقدي.

يذكر أن الرئيس بشار الأسد أصدر المرسوم رقم (3) القاضي بتشديد عقوبة كل من يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات ، كما قضى المرسوم بضرورة مصادرة المبالغ المتعامل بها لصالح مصرف سوريا المركزي.