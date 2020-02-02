مصدر في جامعة تشرين السورية يوضح حقيقة وجود لقاح ضد كورونا في الجامعة

نفى مصدر في جامعة تشرين في اللاذقية، وجود لقاح لفيروس كورونا في أي وحدة سكنية من وحدات الجامعة ، بعد أن تداولت صفحات هذا الخبر.

حيث تداولت عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ، صورة لإعلان في السكن الجامعي بجامعة تشرين في اللاذقية وهي عبارة عن إعلان عن وجود لقاح لفيروس كورونا في الوحدة العاشرة.

فيما نفى مصدر في جامعة تشرين لإذاعة “شام إف إم” وجود هذا اللقاح ، مبيناً أن اللقاح الموجود هو لقاح ضد فيروس الأنفلونزا ، معتذراً عن الإعلان السابق .

من جهتها ، تواصل وزارة الصحة السورية تطبيق إجراءاتها الصحية المشددة على المعابر الحدودية ، لمراقبة الوضع الصحي للمسافرين الوافدين إلى سوريا ورصد أي حالة مشتبه بها بالإصابة بفيروس كورونا.

وسبق وأكدت مديرة صحة دمشق الدكتورة هزار رائف ، أنه لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا حتى الآن في سوريا.

وازداد انتشار الفيروس في الصين التي أعلنت اليوم عن وصول عدد الإصابات إلى 11791 حالة ووفاة 259 شخصا حتى الليلة الماضية ، بينما وصل هذا الفيروس إلى الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وماليزيا واستراليا واليابان وتايلاند وكوريا الجنوبية والهند والفلبين والإمارات ومصر.

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