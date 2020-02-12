ماريتا الحلاني تخوض تجربتها التمثيلية الأولى في عشرين / عشرين

تتحضر الفنانة ماريتا الحلاني لخوض أولى تجاربها التمثيلية في عالم الدراما التلفزيونية ، وذلك من خلال انضمامها إلى قائمة نجوم مسلسل عشرين / عشرين إلى جانب مواطنتها نادين نجيم والفنان السوري قصي خولي .

وكشف برنامج MBC TRENDING على أن النجمة الشابة ستجسد في العمل الرمضاني المنتظر ، دور فتاة تعمل في السلك العسكري .

ماريتا الحلاني :

ولم تكن ماريتا الحلاني مفاجأة صناع العمل الوحيدة ، بل أعلن القائمون على المشروع انضمام البوب ستار اللبناني رامي عياش إلى قائمة أبطال المسلسل دون الكشف عن تفاصيل دوره ، وتعد هذه التجربة الدرامية الثانية له بعد مسلسل ” أمير الليل ” الذي قدمه قبل سنوات .

يذكر أن عشرين /عشرين من تأليف بلال شحادات ونادين جابر ، وإخراج فيليب أسمر وإنتاج شركة الصبّاح إخوان للإنتاج والتوزيع الفني .