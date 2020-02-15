مأساة في لبنان .. وفاة طفلين سوريين إثر حريق ضخم في منزلهما

شهدت منطقة عكار في لبنان ، حادثة وفاة مروعة راح ضحيها طفلين سوريين بعد اندلاع حريق ضخم في منزلهما.

ونشرت “الوكالة الوطنية للاعلام” في لبنان، أن الطفلين السوريين يزن ونور حلوم تم نقلهما من قبل الصليب الأحمر ، إلى أحد المشافي بعد إخراجهما من شقة كانت تلتهمها النيران .

وأكدت الوكالة أن الطفلين توفيا بعد إصابتهما بحروق بليغة في الجسد إثر الـ حريق الذي أتى على كامل المنزل ، الكائن على طريق عام بلدة التليل – عكار.

وعمل عناصر الدفاع المدني في لبنان على إخماد النيران لمنع وصولها لمنازل أخرى ، وتم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

يذكر أنه يقيم في لبنان عدد كبير من السوريين، إلا أنه وخلال الأشهر السابقة عاد عدد كبير منهم إلى بلدهم.