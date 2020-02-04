لهذا السبب… مياه البحر الأسود تتحول إلى اللون الأحمر (فيديو)

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لهذا السبب... مياه البحر الأسود تتحول إلى اللون الأحمر (فيديو)
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تغير لون مياه البحر الأسود عند شاطئ ميناء نوفوروسيسك في روسيا إلى اللون الأحمر الداكن.

ونشرت صحيفة “ناشا غازيتا” الروسية مقطع فيديو يظهر احمرار المياه في منطقة نوفوروسيسك بالشاطئ الشرقي الروسي للبحر الأسود.

فيما أعرب السكان عن قلقهم من تغير لون مياه البحر مفترضين سبب ذلك تسريب مادة سامة تسمى الفينول.

بينما أكد العلماء عدم وجود مرافق إنتاجية كيميائية في المدينة يمكن أن تسرب الفينول إلى البحر مشيرين إلى أن تسرب هذه المادة يؤدي إلى موت الأسماك وحيوانات البحر، إلا أن المنطقة لم تشهد ظاهرة كهذه.

وافترض الخبراء بأن سبب ميل مياه البحر إلى اللون الأحمر هو نتيجة ازدهار أعشاب البحر الذي تسبب فيه الطقس الدافئ.

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