لمرضى فقر الدم .. قائمة بأهم اللحوم التي يجب أن تتناولوها

يحدث فقر الدم عندما لا يحتوي جسمكم على ما يكفي من خلايا الدم الحمراء، السبب الرئيسي في هذه الحالة هو تدمير خلايا الدم الحمراء، أو عدم قدرة الجسم على تكوين خلايا دم حمراء كافية.

تحتوي خلايا الدم الحمراء على بروتين يسمى الهيموغلوبين المليء بالحديد ، وبدون كمية كافية من الحديد، لا يمكن لجسمكم إنتاج الهيموغلوبين الذي يحتاجه لإنشاء خلايا دم حمراء كافية لتوصيل الدم الغني بالأكسجين في جميع أنحاء الجسم.

أفضل أنواع اللحوم لمرضى فقر الدم

لحم البقر

للحصول على كمية أكبر من الحديد و 22% من الكمية اليومية الموصى بها ، فعليكم بتناول قطعة من اللحوم الحمراء وخصوصا اللحم البقري. لزيادة امتصاص الحديد.

ولكن ، ولتحسين امتصاص الجسم لهذا النوع من الحديد ، يجب أن تحرصوا على تناول اللحم البقري مع الأطعمة الغنية بفيتامين C مثل الطماطم والفلفل الأحمر والفراولة والبرتقال وبراعم بروكسل والبروكلي.

الدواجن لمرضى فقر الدم

يمكن أن تكون الدواجن أيضا مصدرا جيدا للحديد ، تحتوي الوجبة المكونة من 85 غرام من لحم الديك الرومي المشوي على 2 ملليغرام من الحديد، أو 11% من الكمية اليومية الموصى بها.

كما وتحتوي وجبة من لحم البط على 2.3 ملليغرام من الحديد ، بينما تحتوي وجبة من لحم الدجاج على 1.1 ملليغرام من الحديد.

الأعضاء الداخلية للحوم

توفر الأعضاء الداخلية للحوم كميات كبيرة من الحديد ، تحتوي الوجبة المكونة من 85 غرام من كبد الدجاج على 11 ملليغرام من الحديد، أو 61 % من الكمية اليومية الموصى بها.

بينما تحتوي نفس الكمية من كبد لحم البقر على 5.2 ملليغرام من الحديد ، أو 29 % من الكمية اليومية الموصى بها.