لأول مرة في سوريا .. إطلاق بوابة وتطبيق الحكومة الالكترونية

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لأول مرة في سوريا .. إطلاق بوابة وتطبيق الحكومة الالكترونية
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تنطلق لأول مرة في سوريا ، بوابة الحكومة الالكترونية اليوم الخميس 27 شباط 2020 ، والتي هي نتاج تعاون وتشارك بين 26 وزارة وجهة عامة .

وأوردت وكالة سانا، أن وزارة الاتصالات والتقانة في سوريا ستطلق اليوم الخميس بوابة الحكومة الالكترونية السورية “e.sy” بحلتها الجديدة ، وسيترافق ذلك بإطلاق تطبيق “بوابتي” للهاتف النقال ضمن مشروع الحكومة الالكترونية.

وسيوفر كل من البوابة والتطبيق ، معلومات متعلقة بخدمات الحكومة وستبين للمواطن الوثائق اللازمة والرسوم المالية المطلوبة والوقت المتوقع لأدائها .

وسيكون بإمكان المواطنين المشاركة برأيهم عبر البوابة، من ناحية تأكيد صحة معلومات الخدمة المنشورة وجودتها ، وتطابقها مع الواقع الذي تعمل وفقه إضافة لتقارير احصائية حكومية.

وتعني بوابة الحكومة الإلكترونية ، استخدام وسائل الإعلام الاجتماعي في القطاع العام للمشاركة بالمعلومات والخدمات الحكومية بشفافية وثقة متبادلة بين المواطنين والحكومة.

ويشارك في هذه الخدمة 26 وزارة وجهة عامة تابعة لها ، لتقدم البوابة مجموع خدمات يصل عددها لما يقارب 3500 خدمة.

 

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