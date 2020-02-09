“قمر الثلج” … ظهور أول قمر عملاق في عام 2020

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"قمر الثلج" ... ظهور أول قمر عملاق في عام 2020
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يترقب العالم حدوث ظاهرة فلكية نادرة تدعى ” قمر الثلج ” في نصف الكرة الشمالي من الكرة الأرضية خلال الساعات الأولى من صباح يوم غد الأحد.

وهذ الظاهرة عبارة عن قمر مكتمل يحدث عندما يكون القمر في أقرب نقطة إلى الأرض في مداره.

حيث يطلق بعض الخبراء على قمر هذا الشهر اسم “القمر العملاق”، ما يعني أنه سيكون واحداً من أضخم أقمار عام 2020، وسيبدو كبيراً بشكل خاص عند ارتفاعه وهبوطه.

وبحسب وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” أن القمر سيكون في أشد درجة من الاكتمال عند الساعة 2:33 صباحاً بتوقيت المنطقة الشرقية (ET).

و أشارت ناسا إلى أن القمر سيبدو ممتلئاً لمدة ثلاثة أيام تقريبا، من مساء الجمعة إلى صباح الاثنين، ما يجعل عطلة نهاية الأسبوع قمرية كاملة.

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